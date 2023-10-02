來到「櫻花興大之櫻」的秘密基地，可以體現在河岸旁，閱讀城市的美麗。(圖/中時新聞網攝)

想要體現我家門前有河岸，享受綠意環繞的美好，來訪「櫻花興大之櫻」的秘密基地，竟能美夢成真。「興大之櫻」位於台中大里「大康橋計畫」水岸旁，挾帶著國立中興大學學區的明星光環，及多樣化的商圈優勢，生活交通機能皆屬上乘。

「興大之櫻」就位在旱溪康橋河岸第一排，擁有遼闊的水岸景觀，無論是體驗獨木舟划水、野餐、聽音樂，或者是騎乘腳踏車，可以恣意感受悠閒雅致的生活。

此外，沿著旱溪直行，會經過康橋水岸公園、大明兒童公園、積善公園、藍花楹公園、國興公園、鳥竹圍公園以及日新河濱公園，公園綠地多又多。

綠意環繞之外，「興大之櫻」生活機能亦佳。右側是台中東區的百貨商圈；左邊則有中興大學，南邊是大買家購物商場及大明路商圈。因此，「興大之櫻」可說是兼具綠意生活，也涵蓋豐沛的周邊生活機能。

天天與書香為鄰，沐浴在河岸春光當中，現在最夯的東區三井Lalaport，也只要大約10分鐘車程。(圖/中時新聞網攝)

「興大之櫻」的主要客群，落在中興大學的畢業校友、學生家長以及教授老師，天天與書香為鄰，沐浴在河岸春光當中，現在最夯的東區三井Lalaport，也只要約10分鐘車程即可抵達。

「興大之櫻」公設有大廳、交誼廳、廚藝教室、兒童遊戲室、健身房和閱讀室。(圖/中時新聞網攝)

「櫻花興大之櫻」基地面積1922坪，建造4棟15層大樓，規劃1~4房、18~50坪，滿足不同需求的住戶；此外，建材毫不馬虎，1F結構採用高規格的Alfa Safe柱中柱耐震工法，且住家配有YKK氣密窗、空氣淨流系統、日本大建木門、大雅廚具、BOSCH洗碗機、耶魯Yale三合一電子鎖，主衛浴配有美國知名品牌KOHLER智慧型馬桶，以及主次衛配有五合一暖風機。

各種規劃細節皆能顯現「興大之櫻」的質感與用心，公設的部分有大廳、交誼廳、廚藝教室、兒童遊戲室、健身房和閱讀室，讓動靜皆宜的您，享受美好的闔家歡樂時光；此外，住戶皆可直接在櫻花建設的官網，享有線上報修的售後服務。

「興大之櫻」享有知名學府、水岸景觀、機能成熟的商圈，各方面的房市條件都相當到位，更超值的是，還有內建優質建材，這麼難得觸動人心的標的，真的要好好把握。