屏東明揚大火導致4名消防員殉職，消防工作權益促進會宣布9日將「夜宿凱道」抗議，傳出警方將阻擋抗議群眾並清場。對此，內政部長林右昌2日受訪指出，政府非常重視所有聲音，且台灣是民主社會，「這種事情不應該做，也不會做」。

立法院內政委員會今日邀集內政部、經濟部等單位專題報告「從科技園區大火，檢討火災搶救、火災預防及廠商安全管理」，並備質詢。林右昌會前接受媒體聯訪時，被問及在野批評政府未針對相關缺失提出檢討，他坦言，相關批評並不公平，當前火災、災害事故調查都在進行中，專題報告也會口頭補充。

另外，有民代質疑老舊消防車逐年汰換速度過慢，林右昌解釋，依據地方制度法，現行消防事務為地方政府職權，縣市長有責任充實消防車及消防人員設備。

談及消促會將於9日夜宿凱道抗議，警方卻有意清場。林右昌說，「這應該不會是事實，也不會有這樣的狀況」，政府非常重視所有聲音，且台灣是民主社會，「我覺得這種事情不應該做，也不會做」。他說，許多資深消防員和資深教官都對大火提出許多具體主張，除了消促會意見外，消防署也會整合各方建議，包括技術專家等。