聖暉今年上半年在手訂單金額達342億元，8月訂單金額持續創高，今年大陸接單強勁，包括大型晶圓廠與第三代半導體建廠訂單，可支撐集團未來1年至1年半的營運。

該公司今年前8月營收158.55億元，年減9.3％，不過，上半年稅後淨利9.87億元，年增37％，每股盈餘8.17元，今年案件結構改善、毛利率提升，預期全年獲利維持去年新高附近。

朋億日前法說會指出，今年雖然全球景氣趨緩，部分廠商建廠也有延後，但目前在手訂單120億元，較去年底增加9％，下半年營收有望小幅優於上半年，也優於去年同期。前8月營收56.84億元，年增9.9％。第2季毛利率由第1季22.21％提升到26.16％，主要小型專案較多、毛利率偏高，估計全年毛利率可持穩在23~24％，全年EPS會成長，但因CB稀釋股本，成長率降低。

子公司銳澤(7703)已經公開發行，預計今年第4季登錄興櫃，最快將在明年第3季送出上櫃申請，另一子公司冠禮不排除5年內在大陸A股上市。