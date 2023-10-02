睽違9年，112年國慶焰火移師台中中央公園施放，為一同歡慶活動熱潮，市府與各攤販集中區合作，於國慶連假期間聯手推出「歡慶雙十 台中好市購」、「歡慶雙十 焰火逢甲」行銷活動，只要於活動時間完成指定步驟，將有機會領取萬份50元台中好市券、限量夜市特色美食兌換券，以及多項神秘大禮，國慶連假歡迎大家到台中來趟小旅行。

經發局說明，「歡慶雙十 台中好市購」活動於10月6、7日兩天舉行，民眾只要在經發局粉絲專頁按讚並留言「112國慶焰火在臺中」，即可到逢甲觀光夜市、大甲蔣公路觀光夜市、中華路觀光夜市、忠孝路觀光夜市、昌平夜市、長億夜市、旱溪夜市、大慶夜市、清水五權夜市、鹿峰夜市及捷運夜市等11處夜市，以及華美市集、民意街文創市集、金谷市集、梨山水果市集、干城環保市集及明道花園城等6處市集，免費領取50元台中好市券，預計共發放1萬份，數量有限、兌換要快，另該抵用券僅限原發放市集、夜市消費，可使用至國慶當日。

歡慶雙十-焰火逢甲-活動將推精彩表演-美食兌換券。(圖/台中市政府經濟發展局提供)

經發局表示，台中攤集區各有特色，如榮獲經濟部五星優良市集的逢甲觀光夜市，夜市內攤攤「食」力堅強，深獲大家喜愛；又如民意街文創市集就一直保有傳統的挽面技術，還有深受民眾喜愛的彩繪指甲和腳底按摩；金谷市集、華美市集和明道花園城都是當地重要的傳統老市集，是市區民眾生活不可或缺的柑仔店；梨山水果市集是中部地區的蔬果之鄉，10月正值蜜蘋果產季，香甜美味、鮮脆多汁，值得大家前往體驗；干城環保市集是個小寶庫，假日總是集結一群喜愛古物的淘寶者前往挖寶，還有很多好玩有趣的地方值得一訪。

經發局表示，10月10日當天除了焰火表演外，經發局在逢甲觀光夜市也同步舉辦「歡慶雙十 焰火逢甲」活動，現場除提供民眾夜市特色美食兌換券抽獎外，還會安排表演團體和摸彩活動，民眾看焰火之前可以先到夜市逛逛、解解饞，再帶著一顆愉悅的心情，一起到中央公園欣賞焰火的精彩瞬間！

經發局說明，中央公園占地67.34公頃，是台灣最大的都會公園，腹地廣大、交通便利，也曾舉辦跨年煙火及燈會等大型活動，預估國慶連假將有50萬以上人次湧入台中欣賞絕美的焰火表演，藉此機會，經發局積極與攤販集中區合作，包含夜市和市集，全城總動員，一同將在地特色美食和亮點攤商行銷出去。

經發局進一步說明，「112國慶焰火在台中」規劃為期2天的系列活動，10月9日為暖身活動，10月10日正式施放焰火，由於中央公園幅員廣大，提醒民眾觀賞焰火之前可以自備簡易餐飲、衛生紙及濕紙巾等用品，觀賞區現場也會與逢甲觀光夜市等管委會合作，於服務台點位設置簡易供水站，提供礦泉水與茶類飲品販售服務，並於公園周邊道路設置具夜間照明路線指引牌面，讓民眾可按圖索驥前往逢甲觀光夜市及商圈消費。活動詳情請關注台中市政府經濟發展局粉絲專頁。(臺中市政府經濟發展局廣告)