聯合國人口基金（UNFPA）預估，印度60歲以上人口會於2050年底時翻倍，且人數在2046年底時就會超越0到14歲的兒少，而15到59歲的青中壯人口也會減少。

聯合國人口基金是聯合國一個志願性的專責機構，以促進健康生活與機會平等為宗旨。

美國財經新聞網CNBC報導，聯合國人口基金上週發布一份報告，預估印度60歲以上人口將從2022年的1億4900萬增加至2050年的3億4700萬人。

報告還顯示，到2046年底時印度的年長人口就會超越0到14歲的兒少，15到59歲的中壯人口也會隨之減少。

印度目前是世界人口最多的國家，35歲以下人口佔65%傲視全球。然而聯合國人口基金的報告預測顯示，印度整體人口從2022到2050年會增加18%，但年長人口會跳增134%，80歲以上人口更會激增279%。

聯合國人口基金說：「到2050年底時，印度每5人就有1人是年長者。」

人口老齡是全球許多國家遭遇的難題。聯合國人口基金預測，2050年底時全球60歲以上人口也會翻倍，達21億人之譜。

印度於2023年中超越中國成為人口第一大國，加上人口結構年齡，被認為具龐大人口紅利。但印度勞動力人口教育程度普遍偏低、社會存在種姓制度歧視等結構性問題，現在老齡人口在本世紀中葉前就會翻倍，恐讓印度人口紅利進一步削弱。

此外，CNBC報導認為印度老齡人口增加也會帶來大量社會文化和經濟挑戰。

聯合國人口基金強調，由於女性通常比男性壽命長，因此寡婦人數將會增加。

報告指出隨年齡增長，60至80歲的年長婦女人數比重將相對逐漸增加，失怙、交通不便、收入不穩定及缺乏適當醫療保健，印度農村地區婦女受到的衝擊會更大，須規劃配套措施及早因應。（譯者：陳亦偉）1121002