民眾黨總統參選人柯文哲展開美西產業之旅，昨（1）日在行前針對藍白合議題表示，若藍營想要合作卻沒有要比民調，「哪裡是叫合作，這叫併吞、併購」。文化大學廣告系主任鈕則勳認為，柯的姿態擺得更高了，國民黨若以拖待變，未必是好的因應方法，且會讓柯覺得沒誠意，至於可否由前高雄市長韓國瑜扮演公正第三方，鈕則勳提出三點分析，認為「有機會，但仍有變數」。

鈕則勳昨在臉書指出，柯行前針對藍白合的回應，顯見其姿態擺得更高了，若國民黨一直以拖待變，未必是好的因應方法，而會讓柯覺得沒有誠意，國民黨得針對民調有正式回應，才能形塑討價還價的空間，畢竟國民黨總體政黨的實力遠大於民眾黨，且侯友宜的支持度有漸入佳境的可能性，直接面對柯的要求進行溝通，會有一定的底氣。

鈕則勳認為，若決定比民調，可選擇四種方式，包括一、輸的不可能也不用退選；二、民調是藍白合總體協商的一部分，而不是全部；三、民調的時間、機構、形式及題目安排由藍白各自決定幾個部分；四、民調結果純粹內參不對外公布，避免綠軍藉此操作。鈕則勳強調，針對柯要第三方民調的提議，國民黨不該冷處理，至少有個對案的提出，就能持續進行協商與討論。

至於是否可以由韓國瑜來扮演公正的第三方？鈕則勳直言「有機會，但仍有變數」，並進行三點分析。首先，鈕則勳認為韓與侯、柯都有互動，彼此關係不差，至少可能成為侯、柯可以接受的最大公約數。二、韓至少是上次大選的總統候選人，雖然政治能量減弱，但也有舉足輕重的地位，也有韓粉做支撐。三、侯、柯也不好明白拒絕韓國瑜，若拒絕韓作為公正的第三方，勢必惹怒韓粉，選票獲取就有問題。

不過鈕則勳也提到，韓作為公正第三方的變數，或許在國民黨主席朱立倫，朱立倫希望在藍白合的過程中扮演關鍵角色，且能掌握最佳的戰略要地，才能維持出自己權力不會受到挑戰，若是藍白合成功的話，將更能進取高位，若突然插進韓國瑜作為有戰略性的公正第三方，恐影響藍軍大咖的權力平衡或導致權力消長。因此，鈕則勳認為，韓能否扮演關鍵第三方，可能還要等朱主席的總體評估。