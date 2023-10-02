林千又今（2日）出席東森直播記者會，自認淡出演藝圈的她，透露目前正在經營直播、代購香奈兒、愛馬仕高檔精品包，已經經營一年半左右，現在每月營收百萬元，「一個月直播1次，每次5小時，一個晚上營業額大概是500萬」。
她過去曾與納豆戀愛，5月傳出與富商人夫過從盛密，男方有意為他離婚。今被問到感情現況，林千又低調不願多談，僅表示一切都是過去式，「沒有跟演藝圈的任何人聯絡，我現在都靠自己賺錢，想去哪、買什麼都靠自己最踏實」。
林千又今（2日）出席東森直播記者會，自認淡出演藝圈的她，透露目前正在經營直播、代購香奈兒、愛馬仕高檔精品包，已經經營一年半左右，現在每月營收百萬元，「一個月直播1次，每次5小時，一個晚上營業額大概是500萬」。
她過去曾與納豆戀愛，5月傳出與富商人夫過從盛密，男方有意為他離婚。今被問到感情現況，林千又低調不願多談，僅表示一切都是過去式，「沒有跟演藝圈的任何人聯絡，我現在都靠自己賺錢，想去哪、買什麼都靠自己最踏實」。
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