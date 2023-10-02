男星宥勝6月捲入Me Too風暴，被公司女同事指控「強吻揉胸」，他發文道歉後就神隱，沉潛3個半月後，在昨（1日）首發文分享十日禪修的心得，妻子慈惠同時也感性發文：「每到中秋總是特別有感，又是時候開始回顧這一年，告訴自己不順利就要過去，新氣象值得期待就要展開」，並在文中提到一家人的互動。

宥勝昨分享十日禪修的心得，「是對『心』進行一次很深的開刀手術，確實，很痛，但真的很有收穫」，妻子慈惠也更新了停更3個多月的臉書，寫下：「每到中秋總是特別有感，又是時候開始回顧這一年，告訴自己不順利就要過去，新氣象值得期待就要展開」。

慈惠感性提到：「時間一直在走，很多事情一直在變，但唯一不變的就是有摯愛的家人，與總是捎來溫暖的各路友人，也許不常聯繫，但只要有需要，很感謝你們都在」。

慈惠表示，連假原本要走步道和參觀同學新家，未料孩子發燒掛病號，只好取消，所幸在連假最後一天早上，孩子身體逐漸康復，宥勝也結束10天的禪修回家了，「一家人圍在一起玩玩桌遊，午後出門跑一跑騎騎腳踏車，雖然是樸實無華的假日，但能平安健康就是最重要的日常」。

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