余祥銓與小12歲女友柔柔交往多年，日前開心宣布懷孕喜訊，將在11月24日迎來寶貝女兒；近期兩人在綜藝節目上大聊家規，包括不能鎖房門、筷子拿不好就被罵以及不能裸露，而其中一點讓余祥銓直言「這是我媽最討厭的」也因此導致柔柔壓力大。

余祥銓和柔柔先前登上《綜藝大熱門》聊到有關家規的話題；對此，柔柔列出3點余家的家規「絕對不能鎖房門」、「筷子拿不好就被罵」以及「不能裸露」。柔柔表示，家中任何人的房門都不能鎖，有時候余媽媽還會沒敲門直接進房「我洗澡完都會擦乳液，我每次在床上擦乳液，都會搞得很緊張，我會怕誰又突然衝進來」。

接著，第二個家規「筷子拿不好就被罵」柔柔坦言，自己從小吃飯都是用湯匙，因此長大後仍不太會用筷子，即使已經努力學用筷子，但手指有時仍會不小心指出去，說到這余祥銓也直言「這是我媽最討厭的」，因此柔柔吃飯時壓力都超大。

最後，就是「就是不能裸露」柔柔解釋，自己並沒有穿得很曝露，但有時候露出一點孕肚，想幫自己拍照紀念，但就算穿衣些較緊身裙子時都會被提醒「我平常在家裡就是只能穿比較寬鬆那種，如果穿比較緊，余媽媽可能就會說這樣小孩可能看了都好難過，可能會勒死她」。