沈玉琳（右）、Melody以《11點熱吵店》角逐「綜藝節目主持人獎」。（中時資料照）

沈玉琳、潘若迪、柯有倫、熊熊、林襄、董至成、亞美將、梁赫群、張齡予、林千又、萁媽、謝金晶等人今（2日）出席東森直播Channel 5頻道記者會。懷孕4個多月的熊熊，透露罩杯升了一個CUP，「我沒有量，但我衣服穿不下」，從原本的G罩杯升級到H罩杯。寶寶的性別？她說因為要舉辦性別派對，所以目前還不知曉。

沈玉琳從製作人走到幕前擔任主持人，今年與Melody以《11點熱吵店》入圍58屆金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，他日前透露為了典禮不惜砸重金、刷爆信用卡購買戰袍，「我的搭檔是Melody，穿不好會像她的隨扈，所我以老婆帶我去精品店，但萬萬沒想到，一套衣服28萬刷爆」。

得獎機率？他笑言，「刷爆卡跟拿獎是兩回事，不是刷越多得獎機率越高」，他說，原本考慮要穿蟑螂裝出席，象徵打不死的精神，無奈Melody已經警告，表示要是他穿蟑螂裝，就絕對不會跟他一起走紅毯。