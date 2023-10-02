桃園市警察局接獲情資，桃園區火車站前有外籍移工舞廳涉毒，警方動員上百名警力前往稽查，發現隨處可見毒品，將內部700多名越南籍移工全數採檢驗尿。（翻攝照片）

桃園市警察局接獲情資，桃園區火車站前有外籍移工舞廳涉毒，警方動員上百名警力前往稽查，發現隨處可見毒品，將內部700多名越南籍移工全數採檢驗尿，也查獲失聯移工37人。

警方指出，該外籍舞廳曾在防疫期間違反防疫規定，當時已經通報裁處，也曾違反容留人數也同樣通報裁處。針對這次違反規定，將陳報市府建請停止營業。

警方表示，對於列管的營業場所及外籍移工涉毒熱點加強蒐報，報請桃園地檢署果股檢察官指揮偵辦，結合警察局各分局、外事科、保安警察大隊特殊任務警力、交通警察大隊、新北市警察局警犬隊及內政部移民署北區事務大隊桃園市專勤隊，動員上百名警力，1日凌晨實施搜索掃蕩。

警方在現場起出新興毒品果汁包3包、充當K盤的iPhone手機、充當K管的越南幣紙鈔6支、K管1支、刮卡3張、毒品粉末4包、搖頭丸1顆、殘渣袋1只。幾乎隨處可見吸毒跡證，為此警方將內部700多名越南籍移工全數採檢驗尿，也查獲失聯移工37人，另還在持續清查藥頭身分。

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