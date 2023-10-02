2024大選逐漸逼近，國民黨總統參選人侯友宜2日南下高雄，搶攻南部選票，首站先到鳳山雙慈殿參拜，並為鳳山區立委參選人鍾易仲站台，侯友宜表示，因為重工業都在南部，空氣汙染、經濟轉型、人口流失等問題，跟其他地方比都還有努力空間，所以希望高雄改變現狀，從中央到地方由大家來改變，讓國民黨贏回台灣、贏回高雄市。

侯友宜自美返台後，南下高雄首站就前往鳳山，由高市議員李雅靜安排到鳳山雙慈殿參拜，並舉辦「侯友宜鐵漢兄弟見面會」，替鍾易仲站台。侯友宜參拜時，祈求台海安定、台灣安全、人民放心，希望中共不要有戰機來，而是要客機來，他們要找到好時機，好好建構兩岸和平。

侯友宜表示，他看到南部高雄這幾年的狀況非常痛苦，因為重工業都在南部，空氣汙染嚴重，一直改善，卻沒有得到人民肯定，人口流失、經濟轉型跟別人比較都還有努力空間，期待高雄改變現狀，從中央到地方，都要由大家來改變。

侯友宜指出，他當選總統一定和高雄立委同心，高雄需要新科技的引進、傳統產業升級，這才能讓高雄的子孫不要北漂，他會重新塑造一個繁榮、共榮的高雄市，感謝高雄鄉親的疼愛，給他滿滿的支持，大家一起向前走，贏回台灣、贏回高雄市。