我國輕艇好手賴冠傑2日在杭州亞運輕艇靜水男子1000公尺項目，以4分15秒492逆轉奪金，這也是中華隊史首面輕艇靜水獎牌，「前面就照戰術走，我重心在最後250公尺，逆風環境也對我很有利，但我沒想過金牌，奪金真的超乎預期！」

賴冠傑今天從前面250公尺第5，一路猛追到終點線，才以0.052秒成績驚險逆轉奪金，「我前面戰術就是配速，且努力咬著，過了500公尺才想後面，雖有點心急與慌張，卻想著拿第3或第第2就可以，最後快到終點線就是不看了，衝到底就對了。」

先前歷經波蘭世界盃500公尺金牌，以及大陸貴州耐力訓練，對賴冠傑來說，感覺確實成長很多，「無論是風向處理，或是面對世界級好手的心態，我也不再自卑，更加有自信。這次亞運原本設定拿第3或第4，沒想到運氣還不錯，也很幸運奪金。」

賴冠傑更希望藉由這面史上首面亞運輕艇靜水金牌，可以帶給台灣輕艇界更多鼓勵與支持，「這面金牌意義很大，證明台灣人在水上運動靠著努力也能拿到成績，真的感謝我的團隊，以及很多人支持鼓勵，特別是我從短距離轉成長距離，還是願意相信我。」

賴冠傑的下個目標很簡單，就是衝擊明年的巴黎奧運，「現在我只想先休息一下，調整好重新再出發，希望明年4月在日本舉行的亞洲區資格賽，可以讓我搶到奧運門票。」