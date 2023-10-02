立委林楚茵表示，金管會主委黃天牧希望金融營業稅降到2％，金融業可以省250億元到300億元的損失。

財政部長莊翠雲解釋，金融營業稅早期是5％，但是為了打造亞太金融中心而降，後續到2014年財政健全方案銀行保險業調到5％，3％到國庫、2％進入營業特別準備金，但是進入特別準備金明年落日。

至於是否要從5％降到2％，目前金管會的意見已經回來了，金管會希望降至2％。

財政部除了計算稅損之外，但是其他非銀保的金融營業稅也會回到國庫，所以稅率降、其他金融業的營業稅回到國庫，整體而言，國庫的稅收是增加的。

而銀行公會新任理事長雷仲達表示，站在金融業的立場金融營業稅降至0最好，如果未來降到2％當作繳稅，銀行也是可以。

賦稅署長宋秀玲則表示，大部分國家除了金融營業稅免稅，是因為還有其他的稅收。但是台灣只有金融營業稅，當初將部分金額納入營業準備金以因應萬一發生危機，降低稅率對金融業競爭力有幫助，但是現在國際間沒有鬆口是否要停止升息，如果萬一金融業發生危機，需不需要金融營業準備金去挹注，財政部要步要進一步整體考量。

林楚茵希望可以給財委會一個報告，不要倉促修法，給金融業時間。莊翠雲回應一個月可以出來。