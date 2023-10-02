中秋連假才剛結束，台中市豐原區36歲男子2日早上飲酒後，上半身赤裸站在大樓水塔上方，路過民眾緊急報警，15名警消人員在烈日下苦勸，僵持2小時後帶下樓，結束一場驚魂記，該男子由警方戒護就醫。

豐原警分局今早8點多獲報，豐原水源路一棟大樓5樓頂，一名男子站在水塔上情緒不穩。警方出動6名人力、台中市消防局派9名消防隊員到場，二輛消防器材車也在場戒備，並在地面鋪設氣墊。

男子酒後上半身赤裸，情緒激動，警消人員對男子勸導，在苦勸無效後，通知家人到場，家人稱男子因母親去世受刺激，情緒不穩定。經僵持2小時後，男子答應下樓由警方戒護就醫，結束一場驚魂記。

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