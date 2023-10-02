南投版高虹安？ 蔡培慧遭控Land rover接送疑男性友人干政

前水里鄉長陳癸佑9月初宣布參選南投縣濁水溪線立委，挑戰同黨蔡培慧，今日更大動作宣布退出民進黨，並怒控蔡培慧是南投版高虹安，指蔡像高一様由男性友人開Land rover載她跑行程，質疑男性友人介入其爭取的活動或工程；蔡培慧則不予回應。
陳癸佑指出，蔡培慧跟高虹安一樣，都是出身不分區立委，當時高虹安的男友李忠庭擔任其團隊執行長，蔡的男性友人黃仲平也擔任其團隊執行長；高虹安擔任新竹市長後，高有私家名車接送，高的男友被控干政，而蔡培慧2020年轉任行政院中辦執行長後，有百萬Land rover私家名車接送，其男性友人是否介入蔡培慧所爭取的活動經費或工程經費？
陳癸佑自爆，他擔任水里鄉鄉長時，蔡培慧時任行政院中辦執行長，有次餐敘，蔡培慧的男性友人曾問他：「鄉長，如有要辦10萬元以下的活動，可以找他。」請問黃仲平擔任什麼職務？質疑黃仲平介入蔡培慧所爭取的活動或工程經費。
陳癸佑將民進黨黨證、退黨切結書放進信封，將退黨切結書寄送至民進黨南投縣黨部，宣布退出民進黨，宣示他參選南投縣濁水溪線立委的決心。
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