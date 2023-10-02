中華隊滑輪溜冰再開「獎」，一早的男、女子3000公尺接力賽雙金入袋，成為中華代表團第10、11金。國際賽「最後一舞」的楊合貞最後用接力金牌為自己劃下完美句點，「不留遺憾了。」

楊合貞在2021年哥倫比亞世錦賽被對手撞倒導致左手骨折，結果這次重摔影響更大的是神經問題，在訓練時出現左邊身體完全沒有感覺的情況，儘管這2年持續接受治療但都沒能完全康復，在個人項目女子10000公尺計分淘汰賽時後半段症狀發作，最後僅收下銀牌。

結束個人賽後，楊合貞休兵的這2天積極治療，身體狀況也有好轉，最後與隊友李孟竹、劉懿萱攜手以4分19秒447摘金，達標中華代表團賽前設定雙位數金牌。

「很感謝隊友們在賽場上給我強大火力支援，不然我今天還是會擔心（身體狀況）。」經過積極治療，楊合貞不僅順利完賽，還跟隊友一起奪金，生涯國際賽最終戰斬獲1金1銀、450萬元獎金，「因為擔任最後一棒的壓力很大，真的很怕我自己有什麼閃失，會很對不起隊友，真的很感謝隊友都很給力。」

結束亞運後，楊合貞還有全國運動會要參加，等完成今年賽事後，終於可以好好休息、陪陪家人，做以前沒有辦法做的事。回想到家人從小到大、24年無條件支持又忍不住淚崩。

楊合貞含著淚說：「尤其是媽媽，但他們平常也都要工作，每天要去送報紙，像是這次比賽雖然那麼近，卻沒辦法來現場幫我加油，那時候就想說比完賽想帶家人一起出去走走，終於有這個時間帶他們出去了。」