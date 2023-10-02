9月27日，在中秋節加上十一黃金周假期之前，中國碳酸鋰價格每噸跌至166,500人民幣，約22,814美元，較6月初近期高點價位相比腰斬近半，同時，下降幅度也是很大。不到一年的時間，鋰金屬曾漲至每噸598,000人民幣的天價。

鋰價暴跌也影響到相關公司的股價，鋰金屬ETF之一的Sprott Lithium Miners，一度跌到2月成立以來最低，Global X Lithium & Battery Tech ETF也跌至2020年以來最低價位。

若按傳統旺季而言，電池產能擴大以及安裝需求暢旺下，全球最大電動車市場的中國大陸，一般來說會在第4季回溫，製造廠商通常也會在最後1季之前先補充這些製造材料。

不過，今年這種盛況都還沒有出現。挪威能源調研單位Rystad Energy指出，大規模回補庫存的現象都還沒有看見，表示電池製造業者，還是要先消耗廠內大批庫存。

陸企國泰君安期貨表示，鋰金屬價格下修可能會限制供給面，尤其是中國大陸鋰雲母礦（lepidolite mine）的供應量。不過，需求減少的降幅，代表售價恐怕還會走低。電動車與電池製造業者補貨會較謹慎，尤其是消費者需求比預估還要弱。

彭博社表示，即使景氣不確定，中國大陸新能源車商還是拼命在捍衛自己的市占率。調研單位Counterpoint統計，第二季時，亞洲國家電動車銷售量成長，較去年同期相比有趨緩現象，僅增37%，全球平均成長率則是50%。

外資分析師預測，碳酸鋰價格在未來12個月內有機會進一步下跌。在今年剩下的時間，要觀察中國大陸EV銷售量，會不會出現季節性旺季情況，若不如以往正常水平，失望性的賣壓將加速鋰金屬售價的跌幅。

有百年歷史的調研業者Wilsons Advisory指出，長線來看，目前價格回檔正好是逢低買進的好時機，未來10年對鋰的需求，可望支撐長期售價。彭博社也預估，到2030年之前，全球鋰金屬需求優機會大增近5倍。