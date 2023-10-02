遠雄港今天與上午桃園市政府、桃園航空城簽署MOU，並宣布啟動「桃園航空城自由貿易區聯合招商」。會後葉鈞耀指出，「遠雄航空自由貿易港區」原本已經有多家全球知名企業進駐，包括荷蘭商艾司摩爾、美商科磊KLA，還有德國郵政DHL、日商近鐵KWE，國內知名科技業大廠鴻海、海盜船、亞旭等，持續有新的高科技廠商進駐，另外，預計簽約還有加值、物流和航空貨物運輸服務業者加入，估計2024年上半年加值園區二期達到滿租。

遠雄港今年前8月營收18.76億元、年減12.8％，主要因貨運量減少導致倉儲業務營收下滑，租賃業務則因加值園區一期（A、B棟）維持滿租，營收平穩。

遠雄港加值園區二期（C、D、E、F棟）今年6月取得使用執照，第3季開始收租挹注營收，2024年若順利滿租將有完整年度貢獻，再加上遠雄港貨運量長期成長趨勢，遠雄港2024年營運上升可期。