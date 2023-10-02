匯豐(台灣)商業銀行財富管理暨個人金融事業處消費金融管理部資深副總裁黃至弘表示：「當前美金利率居高不下，我們觀察到美金成為多數客戶不可缺少的資產組合之一。為幫助客戶更能有效運用資金，匯豐(台灣)推出這一波5.68%美金活存優利方案給卓越理財新客戶，每人最高額度達100萬美金，以更有彈性的方案，真正能讓客戶享受優利，不必擔心通貨膨脹的增加速度。」

黃至弘強調，卓越理財新客戶除了可享受5.68%的美金活存優利活動外，也可視自身的資產配置需求，選擇美金定存最高年息6.6%的尊榮禮遇。

該活動適用對象為，活動期間內新開立之「卓越理財」客戶(包含數位帳戶，但不適用於法人及國際金融業務分行OBU客戶)，且於本次開戶前六個月期間內未持有任何匯豐銀行帳戶。優惠利率計息期間：自開立帳戶日(以匯豐銀行系統所登載為主)後5個工作日內至2023年12月20日止。

每一客戶適用優惠上限為美金100萬元(含)，超過美金100萬元之金額將以匯豐美金一般活期存款牌告利率計息。此次活動總限額為美金3億元，活動達總限額將提前結束。