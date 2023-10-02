歐盟規定中小型行動電子裝置2024年秋季之前須以type-c為統一充電介面，2025年底以前高功率需求設備如NB須採用type-c充電介面，因此，USB 4滲透率有望在未來2年快速拉升。

蘋果iphone 15系列全數改用type C介面，考量iPhone 14推出時，多數消費者對於仍未採用Type C而抱持觀望態度，預計蘋果跟進將吸引原有使用者積極更換新機，高速傳輸、Type C介面廠商可望受惠。

除type C介面外，伺服器為高速傳輸重要應用之一，在兩大處理器平台Intel及AMD積極推動下，PCIE5.0已於新平台採用且逐漸放量，為因應伺服器所需要的龐大算力及高速傳輸需求，預計將迎來換機潮。

譜瑞-KY今年第二季起營運重回季成長態勢，包括PCIe 5及USB4新產品發表進度屬於領先的少數公司，觀察過去10年營運，約4年面臨一個週期循環，譜瑞-KY藉由產品規格升級，不斷提升產品獨特性，目前營運已過下行循環，看好高速傳輸的產業趨勢及譜瑞-KY在該領域的領導地位，後市可正向看待。

威鋒電子致力於USB技術，特別是USB Type-C和USB PD技術的開發與應用。下半年除了可望受惠蘋果引進Type-C而帶來的擴散效益之外，另外，威鋒電子推出的新品VL320未消費性電子提供更多的便利與彈性，有助迎接快速成長的Type-C市場。

創惟在USB Hub控制IC全球市占率相當高，除了PC、NB供應鏈握有全球蘋果、非蘋訂單，另隨著車用Type C需求提升，目前也積極與車廠合作開發新案，預估創惟第三季將受惠蘋果新機備貨商機，有助推升全年業績。