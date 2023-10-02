富邦越南(00885)ETF經理人楊貽甯表示， 儘管今年以來外資對越股仍舊站在賣方，然隨著越南央行降息引導資金流動性寬鬆，加上擴大基礎建設與落實地產條例修法下，市場流動性已獲得大幅度的改善，將有助扭轉外資對越股成為淨買家。因此，楊貽甯對越股維持偏多操作建議，主因來自低利率環境、減稅降費、提高基本工資等促進公共投資、刺激消費等利多，加上景氣正處於上升軌道與企業利潤展望正面下，短期的回檔反而提供絕佳的進場布局的時機。

富邦越南(00885)ETF追蹤指數富時越南30指數9月進行成分股季度調整，該次調整已在9月18日開盤生效。9月季調新增1檔成分股，但無剔除任何成分股，其中新增成分股為PhatDat不動產發展公司(PDR)，PDR為一家不動產開發暨投資公司，屬於越南股市30大企業權值股之一，具有較高持續性獲利和流動性。

鑒於越南央行持續性的降息舒緩資金流動性緊張的疑慮，加上越南政府針對房地產修法進一步刺激交易價量的回升，去年下半年造成越南房地產流動性問題已獲得明顯改善。此次季調後，富時越南30指數由原先29檔補齊為30檔成分股。根據ICB產業分類，富時越南30指數中金融躍升為第一大產業、其次則為不動產、第三則為必需消費產業，佔比分別為25%、24%及22.9%。