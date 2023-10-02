呂聖斐感性分享淚灑舞台。（威幅音樂提供）

TFP無限融合樂團日前舉辦音樂會。（威幅音樂提供）

TFP無限融合樂團日前舉辦音樂會。（威幅音樂提供）

金曲爵士樂團「TFP無限融合樂團」成軍邁入第15年，昨（1日）在ZEPP NEW TAIPEI舉辦《REBOOT再啟動》音樂會，呂聖斐擔任鍵盤手、薩克斯風由董舜文演奏、貝斯手是陳右泯、鼓組則由陳玟瑋擔綱，並特邀團員吉他手Savulu共同演出，暌違數年登台讓團員們忍不住數度哽咽淚灑舞台，更自爆音樂會秘辛，原來這全是呂聖斐精心策劃的一場陰謀。

呂聖斐上場前特別準備面紙給所有團員，深怕大夥兒演奏到哭，董舜文幽默說：「但現場的觀眾應該不是買票來看5位大男生在舞台上哭的吧！」接著感性分享《REBOOT再啟動》音樂會其實是被呂聖斐逼出來的，當時疫情期間董舜文腳疾躺在台大醫院半年，呂聖斐卻告訴他已開始著手籌備這場音樂會，讓董舜文瞬間嚇傻，心想「我還在住院耶怎麼可能」。當時因躺病床太久導致腿部肌肉萎縮，但呂聖斐告訴他：「反正音樂會你是用嘴吹薩克斯風，不會用到腳！」雖是幽默梗，但董舜文明白呂聖斐積極籌備是為了鼓勵他再度站上舞台，讓他開始轉變心境重燃希望，也奇蹟大逆轉原本需截肢的病情。

「TFP無限融合樂團」有感爵士樂團生存不易與資源貧乏，專輯發行9張，奪得多次金曲「最佳演奏專輯」大獎，但從沒出現在報紙上過，專輯收入更入不敷出，樂團不以賺錢為目的，幾乎都靠著呂聖斐與董舜文的其他演出收入，支持樂團專輯發行，前後共投入2、300萬完成多張音樂作品；過程雖艱辛波折，不過董舜文說：「我們不是台灣最厲害的樂團，但我們是台灣最努力的樂團！」回想15年前樂團演出，曾有過演奏了10分鐘後被觀眾詢問什麼時候才會開始唱歌詞，首度演奏台下從只有8位觀眾，慢慢的累積到上千位觀眾爆棚，非常不容易。

董舜文在音樂會中送上自己躺在醫院半年期間，所創作的3首曲子，其中〈Rhyme with My Baby〉特別獻給太太，感謝另一半耐心陪睡醫院沙發上、日以繼夜照顧他，此外，他的腿疾救命恩人主治醫生也到場支持，還有一路打氣的好友，讓董舜文忍不住哽咽連說10幾次「謝謝」表達最深謝意；呂聖斐則感謝到場支持的「信樂團」黃邁可無私出借心愛鼓組，以及音樂會陣容特邀帥氣的吉他樂手Savulu。音樂會上搶先聽的3首新曲，將於11月數位上架，同時計劃明年中完成第10張演奏專輯。