國慶日將至，前總統馬英九今(2日)在臉書發文指出，「以十二萬分沉痛的心情，宣布拒絕出席今年十月十日的國慶大會」，去年曾公開呼籲蔡英文總統與籌辦國慶大會的立法院游錫堃院長，不要再以「Taiwan National Day」（臺灣國慶日）作為國慶的英文名稱，可惜他們置若罔聞，今年依然故我。對此，媒體人羅友志今在臉書指出，重點在下一句，「明年十月，我們慶祝「中華民國」國慶！」這句選舉味十足的話，肯定吵到10月10號，問題是，誰可以接到球？

馬英九在貼文指出，過去四十年來，不論在政府擔任公職，或卸任總統後在民間工作，每年都參加國慶大會，從未間斷。因為我熱愛中華民國，熱愛臺灣這個家園，全心支持中華民國憲法為我們家園帶來的和平與穩定，我以參加中華民國國慶大會為榮。但是，從前年開始，蔡英文政府將雙十國慶日的英文名稱，改成「Taiwan National Day」；翻譯成中文，就是「臺灣國慶日」。我們的國名，什麼時候從「中華民國」改為「臺灣」了？

馬英九在文末呼籲每一位熱愛中華民國、在意臺灣安全的朋友，要拒絕這樣錯誤的「臺獨」路線，要用選票，在明年一月的總統選舉，下架這個違反中華民國憲法、無視臺灣人民安全的政府，重新贏回中華民國。讓我們明年十月，一起在總統府前，慶祝「中華民國」國慶。

羅友志對此則在臉書發文指出，民進黨把國慶訂為「Taiwan National Day」臺灣國慶日，其實這個名字已經叫了三年，第一年、第二年不發作，今年是選舉年，馬英九果然還是有兩把刷子，把在野黨的選舉話題，又重新拉回國家定位主軸、讓自己成為主導者，精準！

羅友志認為，這四個字「中華民國」」，這幾年大概只有「馬英九+韓國瑜」兩個人獨享，這是機會，也是一個測驗，誰可以接得起這四個字，誰可以獲得中華民國派的眼光。他認為，趁著藍白合的議題，馬英九出手了，韓國瑜也在挑時間整合，「中華民國+韓粉」，這肯定是要蹭的，而且蹭的理直氣壯，馬總統應該不耐煩了吧，看到這場選舉半死不活、議題混亂，國家定位模糊，說不定，這是「馬的面試」，誰要合誰，先回答我這題再說！