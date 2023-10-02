土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）10月1日說，歐盟讓土耳其等待了數十年，土耳其如今對歐盟已沒有任何期待，再也不能容忍在成為正式成員程序中，出現的任何強迫要求和新條件。

土耳其1987年申請加入歐洲共同體，歐洲共同體為歐盟的前身。土耳其1999年獲得候選國資格，2005年啟動入盟談判，但談判至今仍未取得突破。此外，土耳其近年來希望與歐盟國家達成公民相互免簽的機制，但始終未能如願。

艾爾多安10月1日在土耳其議會發表談話時說，土耳其過去始終對歐盟信守承諾，歐盟卻幾乎未向土耳其兌現過任何承諾。歐盟無視自己提出的原則、規則和程序，始終不願公正地對待土耳其，從未改變對土耳其的偏見。

艾爾多安強調，如果歐盟改變對土耳其的不公正態度，尤其是改變對土耳其的簽證政策，就可以改正自己的錯誤，否則歐盟在政治、社會、經濟、軍事方面不應對土耳其抱有任何期待。