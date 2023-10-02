真是囂張！大陸廣東一名女子，因為搭高鐵佔位不聽勸，竟然直接出手打鐵路警察。影片曝光後，不少人直呼，這襲警的行為真誇張。對此，鐵路公安處也做出回應。

據《椒點視頻》報導，從影片中可見，一位金髮女子因為佔座位，手囂張的靠椅子上，斜眼看警察。警察說，「警告你第一次」，女子還是不理。警察再表示，「警告你第二次」，之後想將女子帶離車廂，怎料她直接出手賞警察一個巴掌。

對此，廣州鐵路公安處表示，該列車從佛山西站開到廣寧站，一位植姓女女因為佔位，被工作人員勸離，還是在車廂內大小聲，鐵路警察到場後被賞巴掌，目前女子被送往車站派出所，案件正在進一步審理中。

此文曝光後，網友紛紛留言「小仙女+坦克buff疊滿了你也敢碰」、「這女的怎麼跟雞窩裡出來的一樣」、「襲警，真刑（行）」、「在家無法無天的小仙女到了社會上總會有吃不完的苦頭」、「被打的警察有點帥，我知道我搞錯重點」、「仙女有法抗，最多拘留幾天不可能判刑」。

也有人認為，其實女子如果直接離開根本沒事，「如果你不離開，那就叫霸座，這樣被警察帶走，是行政拘留5到15天。你非得再加一巴掌，尋覓滋事加襲警，刑拘沒跑了，估計還得判個一年半載的。你說這是何必？想不明白這種人的想法。」