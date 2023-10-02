證交所今（2）日最新公告，截至9月底止，台股開戶總數再寫1,242萬7,916人歷史新高，月增36,182人，其中，40歲以下年輕族群開戶人數占大宗，達33,066人、占比高達91.39％，另65歲人以上不增反減2,889人。

台股投資人結構加速年輕化。證交所統計，台股開戶人數依年齡層0～19歲、20～30歲、31～40歲、41～50歲、51～60歲、61歲以上、其他（法人）等，統計，到9月底止，總開戶人數各為45萬3,653人、155萬8,533人、204萬7,269人、243萬6,247人、225萬3,674人、358萬6,074人及92,466人，總計為1,242萬7,916人，再度刷歷史新高。

依各年齡層來看，9月淨開戶數各為8,113人、17,771人、7,182人、4,272人、1,415人，-2,889人、318人，合計為36,182人。