全球直播電商市場持續成長，東森直播電商執行長王世均指出，據未來流通研究所推估，2022年台灣零售業整體銷售規模首度突破4兆元大關，達4兆2,815億元，不僅金額創下新高，7.43%的年增幅亦寫下2004年後近18年的新高紀錄，台灣電商滲透率將在2023年達到10%。

王令麟指出，直播電商已是世界趨勢，我們看到在大陸香港、東南亞，直播已經創造銷售風潮，市場還在快速的成長，未來東森將台灣的產品透過直播跨境的合作，銷售到海外、東南亞，把直播主、台灣供應商，一起帶往寬廣的海外市場。

東森為了加入未來的零售大趨勢直播戰隊，東森集團也不遺於力的投入億萬資金，希望能挖掘提攜台灣年輕新生代直播人才，預期將培育3000名新直播主，推動建置，給想要圓夢成為千萬級直播主的台灣年輕人舞台，未來，東森Channel 5的直播平台，將會是串聯台灣、香港、新加坡、馬來西亞等海外市場的跨國直播帶貨平台。