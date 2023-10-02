北市中正二警分局警員9月14日上午8時在和平東路、羅斯福路口擔服交通整頓勤務，見一輛汽車副駕駛座乘客眼神閃爍，看到警員目光即撇過頭，不敢直視，不料員警上前盤查，他卻心虛奪門而出，員警緊追200公尺逮人，發現他是失聯移工，且是通緝犯，訊後移送新北地檢署歸案。
37歲阮姓失聯移工，3年前自越南來台打工，去年2月遭雇主通報失聯，期間更觸犯公共危險罪未到案，遭發布通緝在案，上月14日上午8時許，阮乘坐友人轎車，行經和平東路、羅斯福路路口，停等紅燈時，遭遇員警盤查，他藉口不會說中文，支吾其詞，試圖矇混過關，當員警要求下車配合，他拔腿狂奔。
阮男下車後即跨越一旁公園，到下一個路口，員警立刻在後方追趕，將阮壓制在地上，並呼叫支援警力，在南昌公園將人上銬，經查阮男因觸犯公共危險罪遭通緝，全案移送檢方複訊。阮男表示，自己已經適應台灣生活，希望不要被遣返。
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