法務部今赴立院進行「因應詐騙案件暴增、地檢署人力不足」專題報告，法務部指出，地檢署電信詐欺新收案4年來成長360％，藍綠立委紛紛質疑打詐國家隊執行效益，立委王鴻薇質詢時提及，基層檢察官組織劍青劍改就提出數據，每位檢察官新收詐欺案破百，若只是打詐中心揭牌、辦公室揭牌，治標不治本。

法務部長蔡清祥指出，地檢署電信詐欺案新收案件數逐年增加，2019年3萬4947件、2020年5萬239件、2021年8萬239件、2022年16萬799件。

若以全國新收電信詐欺案件數與全國新收案件數相比，2019年占5.95％、2020年8.16％、2021年13.24％、2022年21.12％，今年度1至8月則是26.68％。

王鴻薇指出，今年全國新收電信詐欺詐騙術，數量暴增，一定會超過去年16萬件數，今年到8月份就高達15萬件，件數這麼多的狀況下，檢察官當然哀哀叫，每位檢察官每月超過100件詐騙案，金管會、數位部、NCC都無法解決問題，檢察官辦案辦到懷疑人生。

王鴻薇喊話，「若只是打詐中心揭牌、辦公室揭牌，治標不治本，回過頭要抓出來三大戰犯，告知對方檢察官過勞」，蔡清祥回應，高檢署有與上述單位開了12次以上會議，大家一起分工合作，總是要面對。

王鴻薇也提議稱，「部長你應該說，『不解決老子不幹了』」蔡清祥則回應，他擔任過檢察官，對檢察官辦案壓力感同身受，他必須負責任說，他也痛苦過。王則回應，有痛苦過也要感受到，幫忙基層解決問題，不然檢察官看到數字就昏了。

立委林思銘提及，打詐愈來愈多，愈打愈痛苦，打詐國家隊成立以前，就有檢察官人力不足問題，過去問題沒解決，又成立打詐國家隊，基層檢察官工作量大增，從每月60件，未來將增加至100件，增加員額比不上新增案件速度，因為源頭沒有徹底解決，造成檢方負擔量大，呼籲蔡要求其他部會源頭防治。