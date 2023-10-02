昨日中秋連假收假，高鐵台中站湧入各地旅客，排隊購票人龍更是從站內排到站外，直到晚間人潮未散，場面驚人。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

昨日中秋連假收假，高鐵台中站湧入各地旅客，排隊購票人龍更是從站內排到站外，直到晚間人潮未散，場面驚人。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

昨日中秋連假收假，高鐵台中站湧入各地旅客，排隊購票人龍更是從站內排到站外，場面驚人。台灣高鐵公司2日表示，中秋連假4天累計疏運旅客近101萬人次，其中1日旅運更超過33.8萬人次，為通車以來單日最高，面對即將到來之國慶疏運，將持續精進旅客引導、分流搭乘及人潮管制相關措施。

高鐵台中站1日湧入大批旅客，不僅大廳被擠爆，自由座購票隊伍更是大排長龍，引發旅客怨言。台灣高鐵公司2日發聲明向旅客致歉，並指出中秋疏運9月28日至本月1日共4天，累計疏運近101萬人次旅客，其中1日旅運超過33.8萬人次，為通車以來單日最高，更較2019年9月15日中秋疏運收假日的31萬8250人次，大幅增加超過2萬人次旅客。

台灣高鐵公司表示，感謝旅客選擇高速、便捷、準點的高鐵列車做為返鄉首選運具，對於疏運尖峰時段因人潮過多造成旅客久候與不便，表達歉意，並感謝旅客的體諒與配合。

而面對即將到來之國慶疏運期間，台灣高鐵公司說，將持續善盡西部走廊骨幹運具之責任，持續精進旅客引導、分流搭乘及人潮管制相關措施，以協助旅客循序、安全順利乘車。

另，站內人潮爆滿，站外車潮也湧現，台中市警局烏日分局出動95名警力執行交通疏導維護勤務，車流、車潮大致順暢；警方表示，此次在高鐵台中烏日站周邊道路畫分6個分區執行交通疏導，估下周國慶焰火將有50萬人湧入台中，藉由這次中秋連假疏導及交通管制作為下周國慶煙火勤務前壓力測試。