38歲張姓男子駕駛營業用大貨車，今天上午9時許，行經桃園市楊梅區中山路212號前，疑似因為車速過快，擦撞分隔島後車輛翻覆，龐大車身佔據1個車道，事故也造成張男與33歲乘客張女身體輕微擦挫傷，而張男經酒測值為0。
警方表示，張男當時沿著楊梅區中山路要往新竹湖口方向，整起事故發生原因目前也由員警進一步調查，因為該路段車流量相當大，事故發生時也立即封鎖道路，並緊急調撥對向車道以疏導南下方向車流，避免因事故造成道路堵塞。警方呼籲駕駛人行經路口時，應減速慢行以免發生交通事故。
38歲張姓男子駕駛營業用大貨車，今天上午9時許，行經桃園市楊梅區中山路212號前，疑似因為車速過快，擦撞分隔島後車輛翻覆，龐大車身佔據1個車道，事故也造成張男與33歲乘客張女身體輕微擦挫傷，而張男經酒測值為0。
警方表示，張男當時沿著楊梅區中山路要往新竹湖口方向，整起事故發生原因目前也由員警進一步調查，因為該路段車流量相當大，事故發生時也立即封鎖道路，並緊急調撥對向車道以疏導南下方向車流，避免因事故造成道路堵塞。警方呼籲駕駛人行經路口時，應減速慢行以免發生交通事故。
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