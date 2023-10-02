桃園楊梅大貨車翻車佔據車道，駕駛、乘客僅擦挫傷。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園楊梅大貨車翻車佔據車道，駕駛、乘客僅擦挫傷。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

38歲張姓男子駕駛營業用大貨車，今天上午9時許，行經桃園市楊梅區中山路212號前，疑似因為車速過快，擦撞分隔島後車輛翻覆，龐大車身佔據1個車道，事故也造成張男與33歲乘客張女身體輕微擦挫傷，而張男經酒測值為0。

警方表示，張男當時沿著楊梅區中山路要往新竹湖口方向，整起事故發生原因目前也由員警進一步調查，因為該路段車流量相當大，事故發生時也立即封鎖道路，並緊急調撥對向車道以疏導南下方向車流，避免因事故造成道路堵塞。警方呼籲駕駛人行經路口時，應減速慢行以免發生交通事故。