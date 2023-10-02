陽明交大今天表示，學校自行研發的等速肌力試驗評估系統以及AI腦瘤輔助偵測系統兩項醫材，正式取得衛福部上市許可，將可大幅縮減臨床治療所需成本。陽明交大是同時擁有醫材品質管理系統第一級與第二級醫材許可的國內首間大學。

過去仰賴醫師檢視影像並手動圈註腦腫瘤，未來在AI偵測協助下可針對聽神經瘤、腦膜瘤與腦轉移瘤等三種主要腦癌的磁振造影進行判讀，是國內首見針對多種腦瘤自動偵測與圈註的智慧醫材軟體。

研發AI腦瘤輔助偵測技術的生醫光電研究所教授吳育德表示，在放射治療前，醫師通常得審視大量的影響資料來評估腫瘤體積、位置、有無水腫等病理特徵，他們從台北榮總與臺中榮總讓人工智慧學習超過20萬張的二維影像，才能克服目前臨床磁振造影影像軸向與平面解析度不同，不同腫瘤類型與大小位置不一等難題，讓人工智慧能正確判讀腦瘤。

而針對幼童及中風長者的口腔等速肌力試驗評估系統，則可以用來解決臨床需要進行唇肌力復健的需求，進行有效唇肌力訓練。

針對這兩項醫材獲得衛福部許可，推動醫療器材商品化的陽明交大創新醫材轉譯研發中心主任林峻立教授表示，大學常是醫材設計研發的火車頭，但過去只有業者才能申請查驗登記，影響商品化的時程；法規鬆綁後讓大學除了研發外也可以兼為醫材業者，促成更多研發成果商品化，朝臨床落地應用的目標邁進。

事實上，創新醫材轉譯研發中心今年四月才以3D列印下顎骨板技術，通過食藥署「醫療器材品質管理系統」(QMS)。陽明交大成為同時擁有醫材品質管理系統，第一級與第二級醫材許可的首間大學。

林峻立表示，為了提升大學醫材研發品質，替民間創造價值與技轉機會，陽明交大將先以醫用軟體及輔具醫材為主軸，藉由臨床驗證、法規、品質確認及商業化的一條龍服務，協助加速醫材開發，建構各類型產品的QMS，並取得查驗登記，以促成更多研發成果商品化，朝臨床落地應用之目標邁進。