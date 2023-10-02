小犬颱風朝西北方向前進，預測周三至周四最靠近台灣，從台東或恆春半島登陸的可能性最高，一名男子看完颱風預測路徑圖後直呼，「剛放完中秋又準備要放颱風假了嗎？」貼文讓一票南部人暴動，看好放完2天颱風再接著國慶4天連假，喜喊「南部準備放6天」，也有人拿小犬颱風的名字開玩笑說，「好狗狗還是壞狗狗，就看這次」。

原PO今（2）日於PTT八卦板指出，才剛放完中秋連假，看小犬颱風逼近台灣、路徑北修，讓他超級興奮，「是不是又準備要放颱風假了？」

貼文吸引網友參與討論，「這次機率很大了」、「南部要放假了」、「南部搞不好放颱風假，接著國慶連假，變成連休6天」、「南部準備放6天」、「中秋＋颱風＋國慶，哇喔」、「南部又可以放假了，真爽」。還有人針對小犬颱風的名字開玩笑，「可愛的狗狗，晚點就變慢挑假日來」、「好狗狗還是壞狗狗，就看這次了」、「小犬壞壞」。

天氣風險今天也在臉書粉專表示，小犬颱風將帶來一定程度的威脅，尤其周三至周四基隆北海岸、大台北山區、整個東半部、恆春半島將有大雨至豪雨發生機會，甚至東部山區不排除有豪雨等級以上的降雨。