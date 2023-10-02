9月上半月雖仍在民俗月，且國內外經濟情勢並未好轉，但台灣車市在多款新車相繼發表上市帶動下，整體買氣維持強勁；同時，TESLA、BENZ等進口品牌來車數量較多，最終總市場領牌數高達3.7萬輛，月增5％、年增4％，優於原先預期的3.5萬輛，展現在景氣放緩下逆勢成長的銷售活力。

和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌於9月合計登錄10,705台，市占28.9％；其中，TOYOTA品牌旗下COROLLA CROSS本月熱銷2,859台，續稱霸全車種銷售冠軍；旗下輕型商用車TOWN ACE在本月領牌數來到1,684台，不僅持續蟬連輕型商用車銷售冠軍，也是單月全車種銷售排行的NO.2，輕型商用車巿場需求持續旺盛。

為維持買氣，和泰車續針對TOYOTA在10月就COROLLA CROSS及ALTIS提供「60萬高額零利率」，同時Town Ace貨卡及Rav4 提供「40萬高額零利率」，期望持續熱絡市場買氣。