昨（1）日是中秋連假收假日，台灣高鐵卻塞爆，高鐵台中站更出現數公里排隊人龍，自由座旅客一路從站內排到站外，有人排了2小時還沒排上自由座，抱怨連連。對此高鐵表示，昨日旅運逾33.8萬人次，是高鐵2007年通車以來單日最高，甚至比單日次高的2019年中秋節收假日31.8萬人次大增了2萬人次。

台灣高鐵表示，中秋疏運期間9月28日至10月1日，累計4天高鐵疏運近101萬人次旅客，其中10月1日旅運超過33.8萬人次，是通車以來單日最高，更比此前的單日最高紀錄2019年9月15日中秋疏運收假日的31萬8250人次大幅增加超過2萬人次旅客。

攤開高鐵運量，從2007年1月5日通車後，成為台灣西部重要的長途運輸工具之一。疫情前的2019年，高鐵南北雙向每日共有130至162班次，平均日載客量達約18.4萬人次，周末與連續假期則約每日30萬人次的水準，並在2019年9月15日中秋連假收假日創下單日運量最高紀錄31萬8250人次。

不少人擔心接下來的國慶連假，是否會重演中秋排隊人龍？台灣高鐵表示，感謝旅客選擇高鐵列車做為返鄉首選運具，對疏運尖峰時段因人潮過多造成旅客久候，表達歉意。面對即將到來的國慶連假疏運，台灣高鐵會持續精進旅客引導、分流搭乘及人潮管制相關措施。