大直民宅倒塌事故發生至今已近1個月，民進黨台北市第7選區（松山、信義）立委參選人、市議員許淑華揭露，北市府最高曾調用245間飯店房間協助安置455位災民，但災民回家之後，市府卻沒撥付安置災民的相關費用給業者，她呼籲，市府應盡速處置，別釀成另一場災難。

許淑華今（2）日在臉書發文指出，旅宿業者配合市府，在短期內調用大量房間協助安置大直受災戶，但在25日災民返家後，北市府不只未撥付安置災民相關費用，讓旅宿業者成為「另類的基泰大直受災戶」，竟還要求業者必須給予折扣，「這是在剝削業者替基泰省錢嗎」？

許淑華提到，她詢問都發局後得知，基泰公司提供的1億元早已於9月12日撥入都發局的安置專戶，該款項也早可依法動支，但市府卻遲遲沒動作，這讓旅宿業者感受到墊付的壓力。最後，許淑華也提醒台北市長蔣萬安，旅宿業者協助市府安置災民是美意，市府也應儘速撥付相關款項，別讓協助政府救災的美意，變成另一場災難。