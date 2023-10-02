在台灣，平均每4人就有1人受胃食道逆流所擾，有何方法能幫助度過急性期？對此，營養師潘品嘉分享3招，包括咀嚼口香糖、食用富含水溶性膳食纖維水果及透過藥物治療。其中她提到，咀嚼口香糖有助刺激口水分泌，從而減少不適感，可作為應急的方法；水果方面則可選擇食用香蕉、木瓜、蘋果等，皆對食道、胃具有保護的效果。

潘品嘉在《豐傑生醫》專欄撰文表示，胃食道逆流症狀多元，包含火燒心、胸悶、胸痛、口臭、咽喉痛等皆為可能的症狀。而想要減少胃食道逆流發生的頻率，可先從飲食習慣著手，透過按時少量多餐、優先攝取高纖食物及避免過度節食，都是對腸胃較友善的好方法。

至於胃食道逆流發生時，可以吃什麼來緩解不適？潘品嘉分享3招有助度過急性期。首先是口香糖，她說明，口水適當分泌能減少胃食道逆流的不適，建議隨身準備溫和不刺激的口香糖，急性期可立即咀嚼緩解症狀。

其次是食用水果，潘品嘉推薦可吃香蕉、木瓜、蘋果等富含水溶性膳食纖維的鹼性食物，不僅對食道、胃具有保護的效果，還有助於提升下食道括約肌的張力，避免胃食道逆流的傷害。但她也提醒，由於每個人的體質不同，仍要以自身吃了可以舒緩的水果為主。

最後是服用醫師開立藥物，潘品嘉說，透過藥物治療可以有效緩解胃食道逆流的不適，常見的藥物是中和胃酸的制酸劑，或是減少胃酸生成的抑制劑。

另外，潘品嘉補充，胃食道逆流改善期間，為避免給予胃部過大的刺激，飲食應以溫和適量為首要原則。像是酒精飲料、高脂食物、辛辣食材、咖啡因飲料及甜點，都可能導致胃食道逆流機會增加，最好避免或酌量食用。

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