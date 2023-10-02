屏東氣爆大火造成4位消防員殉職，消防員人力、裝備及安全議題引發社會關切。國民黨新北市立委參選人林國春與國民黨副發言人呂謦煒今召開記者會，質疑民進黨總統參選人、副總統賴清德曾說「消防員捕蜂抓蛇是做功德」，顯現漠視消防人員權益的偏頗心態。國民黨敬告賴清德，中央政府應正視消防員裝備及員額不足的嚴重問題，真正改善消防員權益。

林國春表示，4位消防員犧牲令人痛心，賴清德說消防員捕蜂抓蛇是做功德，但在新北市，消防員已不再捕蜂抓蛇，僅針對消防員專業的救災救護工作。賴清德對消防員、醫護人員說做功德，完全搞錯重點，應讓基層公務員有良好工作環境，並提高薪資補貼，而非在繁重勤務下還頻頻要求他們做功德。

林國春強調，屏東以非專業的許美雪擔任應有專業資格的消防局長，如同當初任用北農總經理吳音寧，如此以非專業凌駕專業，根本沒有辦法解決問題。此外，行政院上月開會討論《公務人員協會法》與《消防法》，卻未邀請消防員，更是漠視消防員權益，不讓消防員表達心聲，行政院失職失德，懇切希望行政院、賴主席千萬不要再要求基層人員做功德。

呂謦煒指出，蔡英文總統在2018年的臉書上就提到要以每5年3000人為目標，逐年補充消防人力，然而消防人力短缺的問題到現在都沒有解決，請問民進黨執政8年來到底做了什麼？拖到今年7月，民進黨政府才說要調整消防員的危險職務加給。

呂謦煒說，但只有今年下半年由行政院發款，明年開始就由各縣市政府自己發，但各縣市政府財務負擔非常大，難以編預算照顧消防員，顯然中央政府為德不卒。台中市長盧秀燕就呼籲，中央政府既然開支票就應該買單，呼籲民進黨政府應呼應盧秀燕市長所提建議。

此外，呂謦煒強調，日前國民黨總統參選人侯友宜批評賴清德漠視護理跟消防人員權益，賴清德陣營回說是「混淆視聽」，但賴清德在擔任行政院長時明明親口說贊成消防員捕蜂捉蛇，說是做功德的事情，事實俱在，哪來的混淆視聽？

呂謦煒說，民眾給了民進黨政府5年的時間，結果仍有英勇消防員犧牲，消防人員的權益沒有被保障，哪裡來的混淆視聽？賴清德呼籲行政院給夜班護理師獎勵金，連民進黨立委都反對，侯友宜則主張醫療保健預算要占GDP百分之八，一視同仁提高護理師薪資，反觀賴清德漠視護理人員權益，又是哪裡來的混淆視聽？