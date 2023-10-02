國民黨總統參選人侯友宜2日南下高雄，搶攻南部選票，首站先到鳳山雙慈殿參拜，面對媒體問及民眾黨總統參選人柯文哲說要比民調，輸的人退選，且稱每個選區民眾黨都提1個區域立委候選人「看國民黨要掉多少？」對此，侯友宜表示，先前他與柯在很多議題都有共識，現在最重要是為人民努力做事，不需要想太多複雜問題。

侯友宜表示，他與柯文哲分別當新北市長、台北市長時，他們對很多議題都有共識，且都是為所有人民來打拼，現在最重要是人民需要什麼政府，這個政府有清廉、效率嗎？可以保台灣安全嗎？可以解決人民的痛苦、悲傷？當一個領導者、政府要站在人民的立場，處處為人民著想，不需要想太多複雜問題，只要為腳踏實地就會贏得人民的肯定。

媒體問及侯友宜日前在台中與台中第一選區民眾黨立委參選人蔡壁如同框，是否被視為藍白合示範區？對此，侯友宜表示，他是刑警出身，與人為善，只要是好人大家都可以一起前進，所以前2天去台中，他跟候選人一起進場、問個好，並互相祝福，也有很多人喊著「侯友宜凍選！」，感謝大家對他的疼愛。

另外，針對前總統馬英九在臉書發文，宣布拒絕出席今年國慶大典一事，侯友宜指出，馬前總統不參加國慶日，他完全可以體諒馬英九的心情，大家在國慶日應該問問賴清德，是否認同中華民國憲法？有沒有認同中華民國？有要永遠站在中華民國的立場來設想嗎？賴清德過去所說過的話，會不會引來更多的衝突。

侯友宜強調，國慶日應該好好的升中華民國國旗，把中華民國的國號說清楚，「我們愛中華民國」。也因此，他在上個月就邀請國民黨的執政縣市，包括無黨籍的苗栗縣，大家一起在10月10日國慶日，同步升中華民國的國旗、唱國歌。