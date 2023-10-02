英國政府官員表示，當局已簽署價值40億英鎊（約新台幣1573億元）合約，為SSN-AUKUS新一代核子攻擊潛艦計畫的下一階段提供資金。

法新社報導，這些合約是美國、澳洲和英國在亞太地區抗衡中國的「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的一部分，參與廠商包括英國航太系統公司（BAE Systems）、勞斯萊斯（Rolls-Royce）和巴卜卡克公司（Babcock）。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）今天在曼徹斯特（Manchester）舉行的保守黨年度會議上表示：「這些潛艦將使英國皇家海軍（Royal Navy）維持我們在水下的戰略優勢。」

美、澳、英領袖今年3月公布聯合潛艦計畫，這項協議將使澳洲以更具隱匿性和遠程航行能力的核動力潛艦，來取代現有的柴油動力潛艦。

根據相關計畫，澳洲將向美國購買核動力潛艦，隨後將採用英國和美國技術打造一款新型潛艇。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）讚揚這是「幾個世代以來最重要的多邊防衛協議」。

英國航太系統公司在另一份聲明中表示，未來的SSN-AUKUS「將成為提供給皇家海軍最大、最強和最先進的潛艦」。

這家英國軍事設備製造商說，這筆投資將「涵蓋持續到2028年的研發作業」，並在英格蘭北部的巴羅因弗內斯（Barrow-in-Furness）造船廠「招募5000多名員工」。

這款潛艦的第一批樣品預計在2030年代晚期交貨。

核動力潛艦難以被偵測，可長時間航行很長的距離，並能配備精密的巡弋飛彈。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1101002