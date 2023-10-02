臉書社群「割蘿蔔外電譯站 Global News For Taiwan」近日轉發推特「Special Taiwan」一則貼文，並附文表示：「我目睹這個只有可能在台灣發生的景象」。根據貼文內容，一名員警將肇事駕駛攔停路邊，與此同時卻有位年約60歲許的阿北移車時不慎追撞警車，未料阿北反大怪員警，直呼：「我沒時間搞這些！」扔下此話後，又慢悠悠至附近店面買來蔥抓餅，最終該名員警也僅能無奈將阿北放走。

見此一幕，「Special Taiwan」認為，這無疑顯示台灣警察的自制能力，更強調若換為美國，這位阿北不是被捕、被電擊，那最壞的結果就是被開槍，而這一切則取決於他有多挑釁。另也指出，該現象同時顯示眾多台灣人對警察並無尊重，又如一些民眾被攔停後依法開罰單，甚至還對員警大呼小叫。

該貼文一經發佈，一名網友對此現象進行深入探討，「我一直覺得台灣多數問題，其實出自台灣人身上，只不過台灣人總喜歡將情緒轉嫁給他人，或者單純的二分化，因為最簡單而且不用思考。」

該名網友進一步指出，台灣人從新聞看見警察遇襲，會痛罵政府，要求第一時間死刑，又或僅僅撞見員警前來買便當飲料，再次酸言酸語。

網友表示，台灣人發現道路違規後，第一時間卻是痛罵警察為什麼不執法，並以此提出全時段執法的要求。另，台灣人自己用車或走路，儘管本身違法並理虧在先，然而遇到員警執法，卻做出「那種反應」，甚至上網公審某路段常態性車禍，員警不定時擺攤，民眾對此往往樂於嘲諷國家缺錢、員警缺業績。

針對該名網友的言論發表，也有人現身回應：「其實多數的台灣人都很善良，但如同前述，我們的通病就是容易被第一時間的情緒所掌控、易陷入絕對0與1或者二分法，卻忽略現實多數，是由權衡所得的灰色空間。」

他也指出，協力者的訊息轟炸，原本的對打成了錯，努力做事的人卻成為過街老鼠，台灣的未來不應該是如此，更感性直言：「台灣的每一個人，都有責任為未來負責，前方有很多先行者，我只是追隨他們的腳步，也希望更多人能共同為台灣努力，加油。」