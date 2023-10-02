伴隨第四季旺季效應，每年第四季台股易漲難跌，配合今年有總統大選行情、投信已寫下連41天買超逾1,200億元，京元電子（2449）等15檔常勝軍，歷年第四季漲率超過七成、歷年第四季平均漲幅逾5％，且投信連買。以上述條件篩選出有京元電子、欣銓、頎邦、群光、漢唐、文曄、東和鋼鐵、至上、聯強、聯茂、中砂、致鼎-KY、台光電、南亞、高力、台積電等16檔，歷年（已上市至少5年）第四季漲率逾七成，且平均漲幅在5％～21％以上，同時投信已連4日（即上周天天買）以上買超。投信累計到上周五，已出現連41日買超1,201.37億元，連買金額創歷中新紀錄，今天不排除再創下連42日買超。此外，外資今年來到上周五為止，累計買超台股僅剩下3.1億元，市場擔心外資買超即將歸零，不過，以台股今天大漲逾200點的氣勢來看，外資在歸零前急著強力回補，今天外資買超機率大增。