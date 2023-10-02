國民黨立委李貴敏今於立法院開記者會，呼籲修訂《公益彩券發行條例》第8條與相關條文用字，該條例7年未修正，用語不明影響到許多身心障礙及其家屬權益，李貴敏指出，尤其是以「具工作能力」來定義，實際裁量上容易混淆，會侵害到身心障礙者工作權，她認為應該修正為「具行為能力」，以保障身障者就業權益。

李貴敏指出，現行條例已有7年未修正，其中第8條條文規範，公益彩券經銷商的遴選，應以「具工作能力」之身心障礙者、原住民及低收入單親家庭為優先。然而，實際執行過程中，如何具體定義「具工作能力」，難以精準界定，用字不明確可能導致執行時在裁量上有混淆空間，甚至侵害到身心障礙者和家屬的權益。

李貴敏主張將「具工作能力」修正為「具行為能力」，以明確定義。與其用不明確的「工作能力」容易混肴，不如回歸法律用語，就是有「行為能力」，法律上對於行為能力定義很清楚，這樣子他就業權利就能獲得保障，不要讓這不明確用語，因為定義不明確受影響。

李貴敏希望修法能最大程度保障與照顧弱勢族群及其家庭就業權益，並防止模糊定義再度造成爭議事件，扭曲公益彩券發行之美意。

前立委鄭龍水表示，現行條例相關條文中所稱「具工作能力」，不但很難定義，也涉及人格的歧視，應改為「具行為能力」，在執行和政策面比較好執行。

鄭龍水並呼籲行政院儘快成立「身心障礙就業委員會」，由副院長擔任委員會主任委員，邀集涉及相關業務的各部會參加，幫助身心障礙者就業更無問題，保障120萬名身心障礙者的就業權益。