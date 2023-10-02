60歲資深港星吳家麗曾以電影《郎心如鐵》登上第30屆金馬獎最佳女主角，當時在台灣成為家喻戶曉港星，外型豔麗的她，至今被香港媒體報導時仍被冠上「風騷」女星，最近她罕見曝光近況，釣出大批網友狂讚：「依然風騷味濃厚。」

吳家麗17歲進入TVB訓練班，由於她的長相成熟美艷，不是主流女主角的風格，因此跑了好一陣子的龍套，直到1987年，她頂替鍾楚紅的位置，出演《風雲》女主角之後順利爆紅，之後每年都至少有4、5部電影上映，她甚至一年產出16部電影，相當驚人。

成龍與吳家麗交情不錯。(圖/中時資料照)

其實今年6月時，港姐麥家琪就曬出與吳家麗的合照，只見她依然保留昔日大波浪捲髮，擦上紅唇，全身散發風情萬種氣息，而麥家琪當年也是拍過多部三級片的性感女神，兩人的氣勢相當，同樣美艷動人。有趣的是，當晚拍照時，吳家麗主動靠近麥家琪合照，氣場強勁嚇到麥家琪彈開，互動相當逗趣。

有傳聞指出，成龍曾對吳家麗十分欣賞，那時成龍正在準備開拍《城市獵人》，導演希望有一些性感女星加入，演出裸露的戲。當時成龍想都沒想就推薦吳家麗，雖然最後兩人沒有合作成功，但是成龍還是對吳家麗照顧有加，經常請吃飯約她出門，但是吳家麗很明白表達自己雖為了事業成為艷星，但堅持的原則是對待感情認真，「絕不當小三！」讓成龍得知無望，而結束這段緋聞。