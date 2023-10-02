國科會今天啟動國家層級之跨領域、跨世代、跨國界之「科技、民主、社會研究中心」期以民主治理為框架，兼顧民生及社會，提出因應科技發展之全方位國家及社會平等與安全政策架構，強化國家、社會、民眾生活與創新科技之間的連結。

行政院長陳建仁出席啟動典禮時表示，沒有任何一個科學專業可以單獨存在，科技研發對人類福祉有貢獻，但同時也可能帶來危機，因此需要人社科學家各界跨域檢視，才能走在正確的道路上。

國科會主委吳政忠表示，人文社會科學在現今的科技發展與政策制定上，扮演愈來愈重要的角色，例如對應半導體產業的國際化和戰略化，產業政策在國際政治脈絡中愈發複雜的發展，可見科技的發展勢必影響民主治理和社會經濟發展。

吳政忠說，國家的科技政策作為我國民主治理與實踐的一環，影響的利害關係人除了政府、科技大廠、國際國內資本，更廣佈至社會各團體及一般公民。在這個過程中，公民社會的民主參與，除了有助於落實發展過程中的公平公義之外，更有助於減低項目落地時對社會可能產生的影響與衝突。

國科會科技、民主、社會研究中心召集人、台大社會系教授陳東升表示，這個中心有三大任務，包含提供跨領域政策建言、跨國界民主觀點、跨世代人才培育。這個中心將針對全球與台灣政治、社會變遷、科技應用之影響，進行系統性的前瞻研究，以深入探討新興科技發展對人文社會帶來之影響與風險。

國科會說，技、民主與社會研究中心將人文社會的價值融入科學技術的論述，同時思考從社會生活的面向，結合不同領域的專業知識，思考如何強化國家、社會、民眾生活與科技（如：人工智慧、半導體與量子電腦、太空及低軌衛星、精準醫療、淨零科技、資訊安全等領域）之間的連結。