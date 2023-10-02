中榮呼籲，流感高峰期將屆，公費流感疫苗今天開打，符合公費流感疫苗的施打對象請前往醫療院所接種疫苗。（中榮提供／張亦惠台中傳真）

一名64歲羅先生是類風濕關節炎患者，並未接受流感疫苗注射，日前因呼吸困難就醫後轉診到台中榮總，診斷為流行性感冒合併急性呼吸窘迫症候群與多重器官衰竭，狀況危急使用俯臥治療後再接葉克膜搶救，17天終於順利拔管。

中榮團隊指出，收治後馬上給予廣效型抗生素與抗病毒藥，治療過程中一度因為血氧下降，進展成重度急性呼吸窘迫症候群，進行俯臥治療，後來因為狀況危急再接續上葉克膜搶救，歷經17天搶救，終於順利拔管，因肺部損傷嚴重，恢復緩慢，拔管後再接續以救命神器高流量鼻導管銜接治療，順利轉入普通病房調養，目前已順利出院。

根據疾管局統計，自去年10月1日至今年7月24日之間，共有112位50-64 歲民眾罹患流感合併重症，其中22位死亡，死亡率達到19.6％，中榮發現，流感重症合併急性呼吸窘迫症候群而且需要葉克膜治療的個案，死亡率更高達60％，若初始呼吸器設定潮氣容積過大超過 8毫升／理想體重(公斤)，住院第一天到第四天補充輸液過多，都會增加死亡率。

國際權威醫學期刊統計，新冠疫苗的施打影響到其他例行性疫苗接種，隨著全球逐步解封，流感個案開始在2021年底已經慢慢增加，2022年6月開始在國外已經出現比往年更早出現且數量更多的流感個案。

疾管局資料顯示流感疫苗的保護力因年齡或身體狀況不同而異，平均約可達30-80％。對18歲以上成人因確診流感而住院的保護力約有41％，入住加護病房的流感重症保護力則可達82％，羅先生屬於重大傷病患者，也是公費流感疫苗接種對象，因為未接受疫苗施打，併發流感重症。

中榮呼籲，流感高峰期將屆，公費流感疫苗今天開打，符合公費流感疫苗的施打對象請前往醫療院所接種疫苗，特別是重大傷病患者，若出現呼吸困難、呼吸急促、缺氧、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等危險徵兆時，應提高警覺，盡速轉診至大醫院就醫。