公費流感疫苗今日開打，在今年公費疫苗名單中「高端」在列，由於公費疫苗不能選擇廠牌，讓許多家長擔心小孩會打到高端疫苗，間接將影響疫苗施打覆蓋率成效。國民黨立院黨團要求蔡政府必須公開透明各流感疫苗廠牌的每日施打數量，還給民眾疫苗施打廠牌的選擇權。

首席副書記長李德維表示，民進黨政府為了解決高端營收問題，卻讓全民衍生更多問題。高端營收掛0，衛福部就修改遊戲規則，採最有利標讓高端加入公費流感之列。這支是從韓國引進原液，再到台灣分裝填充，高端因此拿公費流感10％的額度。

李德維指出，民進黨政府要解決高端問題，反而變成全民的問題，讓家長、學童、長者開始擔憂是否打到高端流感疫苗，也因此疫苗施打選擇權的呼聲，越來越高。國民黨團呼籲民進黨政府，請給予國人公費疫苗施打公開透明資訊，讓民眾有疫苗施打廠牌的選擇權。衛福部花費大筆公帑購買流感疫苗，更應該公開透明，讓民眾有知的權利，選擇施打疫苗廠牌的選擇權。

副書記長王鴻薇表示，國人從未施打過高端流感疫苗，而高端推出的流感疫苗，是韓國疫苗原液，必須要在台灣分裝填充，衛福部在今年3月發給藥證，4月衛福部將其列入公費流感之列，還主動邀標，難道是要全民再一次救高端？施打公費流感疫苗還沒得選擇？

台北市立委參選人李彥秀質疑，為何這次流感疫苗採購，改成最有利標？是不是有洗產地的問題？如果進口疫苗，在生產地就已經完成分裝填充，代表已經完成臨床實驗；反之進口後才進行分裝填充，根本沒有完成臨床實驗，國人對於這樣打入身體的疫苗，當然會有疑慮。

李彥秀表示，今天開打的有公費流感疫苗、莫德納XBB.1.5疫苗和肺炎鏈球桿菌疫苗，但民眾沒有選擇權是否願意接種高端流感疫苗，如此會造成醫病之間的緊張，如果民進黨政府對高端疫苗有高度信心，請讓國人有權選擇施打的疫苗；此外，若高端疫苗乏人問津，還可能會造成醫院冷凍儲存藥品的壓力，最後重蹈高端新冠疫苗銷毀結果，浪費人民的納稅錢。

李彥秀呼籲具有公衛醫師背景的賴清德，不要閃躲食安問題、流感疫苗施打的選擇權問題，不要滿腦子想著選舉，想著要和習近平吃晚餐。