公務人員退休撫卹基金管理委員會今天公布最新基金操作績效，今年截至8月底，實際收益數新台幣809.57億元，收益率10.80%。若與7月底時績效相比，8月單月虧損47.25億元。

公務人員退休撫卹基金管理委員會按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理委員會最新資料，今年截至8月31日的基金運用情形，整體基金收益數809.57億元，期間實際收益率為10.80%。其中，自行經營的固定收益73.52億元，收益率2.69%；資本利得收益數244.61億元，收益率18.30%。

委託經營部分，收益數為491.44億元，期間收益率為14.34%。

退撫基金指出，今年度截至8月底止，台灣10年期公債平均殖利率為0.80%、台灣加權股價指數上漲17.66%、MSCI全球指數上漲14.80%、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數上漲0.74%。