雲林縣已傳出2起流感重症，分別是1名高職生與1名40餘歲民眾，縣府呼籲民眾盡速施打疫苗。（張朝欣攝）

公費流感及肺炎鏈球菌疫苗2日開始施打，雲林縣政府在虎尾鎮衛生所舉辦「流感暨肺炎鏈球菌疫苗開打」記者會，縣長張麗善率先施打，強調今年度流感疫情居高不下，因此在流行期前完成疫苗接種更為重要，2日先施打社區民眾，3日進駐校園施打。目前雲林已傳出2起流感重症，分別是1名高職生與1名40餘歲民眾。

公費流感疫苗分2階段開打，第1階段本月2日起開打，對象包括醫事人員、機構受照顧者及工作人員、65歲以上長者、6個月至入學前幼兒、孕婦及6個月以內嬰兒父母、具高風險慢性病、罕見疾病、重大傷病、幼兒園及托育機構人員、防疫相關人員等公費流感疫苗接種對象。

另外，國小、國中、高中、五專1至3年級學生，則由雲林縣11家優質醫療院所團隊入校接種。第2階段自11月1日起納入50歲以上無高風險慢性病民眾接種。

張麗善表示，今年度流感疫情居高不下，因此鼓勵大家在流行期前完成疫苗接種，可降低重症感染風險。為方便民眾就近接種，縣衛生局已與縣內131家流感疫苗合約醫療院所合作，並於社區設置接種站服務鄉親，校園接種亦委託11家醫療院所，3日起入校為學生提供免費接種服務。

張麗善說，秋冬季節年長者易受肺炎鏈球菌侵襲，導致嚴重併發症甚至死亡風險，今年度將擴大65歲以上長者接種1劑結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）或1劑多醣體肺炎鏈球菌疫苗（PPV23），接種期程將分為3階段。肺炎鏈球菌疫苗可與流感疫苗同時接種，提醒大家，流感疫苗於接種後2周，才能達到充足保護力。

衛福部南區管制中心專門委員蔡遠鵬指出，目前流感處流行期，9月下旬類流感就診人次1周就達10萬9054人次，近期呈上升趨勢。自去年10月1日起截至今年9月25日，流感併發重症病例累計741例，其中死亡164例，呼籲大家盡速接種。